Пожар на Житомирщине: пока мать пьянствовала, ее сын сгорел, дочь – в реанимации

На Житомирщине вспыхнул пожар в частном доме. Мать в это время пьянствовала, а детей пытались спасти соседи. Однако, трехлетний Володя погиб, а маленькую Кристину медикам удалось реанимировать, однако она в крайне тяжелом состоянии.

Госпожа Антонина не может сдержать слезы. Женщина говорит: за 15 минут до пожара трехлетний соседский мальчик Володя подошел к ней на улице и попросил что-то поесть, так как его мама не накормила, потому что в то время пьянствовала с подругой.

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Старушка сразу же пошла домой на кухню, а когда возвращалась, услышала треск. За это время, пока ее не было, у соседей загорелся дом.

На крики госпожи Антонины сбежались соседи. Мужчины зашли в охваченный пламенем дом, чтобы спасти детей. Впрочем, из-за густого дыма их не сразу увидели, из пламени вытащили только двух женщин – мать детей и ее подругу по пьянке.



Пожар вспыхнул в доме на Житомирщине

Спасатели говорят: причина пожара – взрыв баллона с газом, который загорелся от газовой плиты. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии.