Пожар среди виноградников в Одесской области: французский винодел обвиняет полицию во лжи

Французский винодел Кристоф Лакарен, чьи виноградники будто бы подожгли неизвестные, обвинил полицию Одесской области во лжи. По мнению предпринимателя, правоохранители сотрудничают с рейдерами, которые посягают на его угодья.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 25 августа известный французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге своих виноградников в Одесской области. Одесские правоохранители, осмотрев место инцидента, заявили, что виноградники от пламени не пострадали.

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Так, Лакарен обвинил правоохранителей в откровенной лжи.

В очередной раз Бессарабская полиция говорит ложь! Президент Порошенко, сколько еще бессарабские полицейские будут поддерживать местных рейдеров?,

– написал винодел на своей странице в Facebook.

Он также пригласил президента, губернатора области, журналистов и активистов посетить его виноградники, чтобы убедиться в том, кто на самом деле говорит неправду.



"Также прошу посла Евросоюза Хьюго Мингарелли и директора ЕБРР Франсиса Малижа перестать давать деньги стране, которая так нечестно ведет себя с иностранными инвесторами", – добавил Лакарен.

Напомним, 16 января 2017 года известный Кристоф Лакарен, ныне проживающий в поселке Шабо Одесской области, сообщил, что на его дворе произошла стрельба, в результате которой была ранена его собака.