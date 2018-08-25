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Пожар среди виноградников в Одесской области: полиция назвала детали

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Пожар виноградников в Одесской области
Пожар виноградников в Одесской области / НПУ

25 августа в Белгород-Днестровский отдела полиции обратился житель села Шабо и заявил о том, что накануне вечером неизвестные якобы подожгли его виноградник. Вероятно, в сообщении полиции говорится об известном французском винодела Кристофе Лакарене, который недавно в соцсети написал о поджоге своих виноградников.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители при осмотре установили, что территория, где произошел пожар, находится за пределами населенного пункта.

"Внешне она похожа на заброшенные виноградники и поросла сухой травой, которая в некоторых местах выгорела. При этом кусты винограда не повреждены. При осмотре места происшествия посторонних предметов, горюче-смазочных или легковоспламеняющихся веществ не обнаружено", – говорится в сообщении полиции.

пожежа виноградники
Фото места, где был пожар

Правоохранительные органы зарегистрировали событие в установленном законом порядке. Сейчас проводится проверка.

Напомним, 25 августа 2018 года известный французский винодел Кристоф Лакарен заявил о поджоге своих виноградников. Он уже обратился к президенту Порошенко, поскольку считает, что угодья умышленно подожгли рейдеры. О поджоге Лакарен написал на своей странице в Facebook. Лакарен также отметил, что в июле обращался к Порошенко с просьбой помочь ему решить проблему с земельными рейдерами, которые стремятся уничтожить виноградники, и винодельческую компанию предпринимателя.

16 января 2017 года известный Кристоф Лакарен, ныне проживающий в поселке Шабо Одесской области, сообщил, что на его дворе произошла стрельба, в результате которой была ранена его собака.

Теги: Новости Украины Пожар Полиция Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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