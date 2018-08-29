Пожар в бизнес-центре в Киеве потушили: стало известно, что именно горело

В среду, 29 августа, спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре на Харьковском шоссе, 201 в Киеве. Горел рекламный щит на уровне 20-го этажа офисного здания.

Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.



24 канал сообщал, что 29 августа в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре на Харьковском шоссе. На видео были зафиксированы густые серые клубы дыма, которые охватили часть здания.



Спасатели отметили, что получив утром сообщение о пожаре, немедленно прибыли на место происшествия.

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"Как оказалось, на уровне 20-го этажа 20-этажного офисного здания горел рекламный щит. Не теряя времени, пожарные приступили к тушению пожара. В 9:11 пожар был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя", – говорится в сообщении ГСЧС.



В результате пожара никто не пострадал, а причина его возникновения выясняется.