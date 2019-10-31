Пожар в центре Киева: спасатели эвакуировали людей – видео
В четверг вечером в центре Киева на крыше жилого дома вспыхнул пожар. По предварительным данным, площадь пожара составляла 100 метров квадратных.
Пожар возник в доме по адресу улица Пирогова, 2 вблизи станции метро "Университет". Об этом сообщает корреспондент "Информатора" с места событий.
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На место прибыли спасатели и эвакуировали всех жильцов дома. Информации о пострадавших нет.
Спасатели работают над ликвидацией пожара / фото ГСЧС
На месте работают 5 единиц пожарной техники. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.
На место происшествия приехал автобус "Киевпастранса" для обогрева эвакуированных с пожара людей
В сети появились видео пожара
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