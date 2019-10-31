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      Пожар в центре Киева: спасатели эвакуировали людей – видео

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      Пожар в Киеве на Пирогова 31 октября 2019 - видео и фото пожара
      Пожар в Киеве / Скриншот

      В четверг вечером в центре Киева на крыше жилого дома вспыхнул пожар. По предварительным данным, площадь пожара составляла 100 метров квадратных.

      Пожар возник в доме по адресу улица Пирогова, 2 вблизи станции метро "Университет". Об этом сообщает корреспондент "Информатора" с места событий.

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      На место прибыли спасатели и эвакуировали всех жильцов дома. Информации о пострадавших нет.

      Спасатели работают над ликвидацией пожара / фото ГСЧС

      На месте работают 5 единиц пожарной техники. Дорога по улице Пирогова в районе метро "Университет" перекрыта.


      На место происшествия приехал автобус "Киевпастранса" для обогрева эвакуированных с пожара людей  

      В сети появились видео пожара

       

      blog_ava
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      31 октября
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ГСЧС Новости Киева Пожар
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