Пожар в центре Львова: закроют ли Рождественскую ярмарку
22 декабря на Рождественской ярмарке в центре Львова вспыхнул пожар. Загорелся деревянный ларек, в котором готовили еду, впоследствии огонь охватил две соседние лавочки. Полиция возбудила уголовное производство.
Об этом сообщили полиция Львовской области на своей странице в Facebook.
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Полицейские открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова, в результате которой пострадали четверо человек. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сотрудники других подразделений полиции.
На месте пожара во Львове работают подразделения полиции
Сейчас полицейские устанавливают причину возгорания, а также проводится досудебное расследование. Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области отметил, что к ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и три единицы спецтехники.
Стоит отметить, что во Львовском городском совете приняли решение закрыть работу ярмарки до результатов расследования и решения комиссии ТЭБ и ЧС. Заседание городской комиссии по данной ситуации должно состояться сегодня, 22 декабря. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что есть категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны.
Напомним, что в результате пожара на Рождественской ярмарке во Львове пострадало четверо людей. Все они являются ее работниками. После чрезвычайной ситуации их сразу госпитализировали в ожоговое отделение восьмой клинической больницы Львова. Известно, что два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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