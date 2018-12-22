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      Пожар в центре Львова: закроют ли Рождественскую ярмарку

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      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове
      Пожар на Рождественской ярмарке во Львове / Фото из соцсетей

      22 декабря на Рождественской ярмарке в центре Львова вспыхнул пожар. Загорелся деревянный ларек, в котором готовили еду, впоследствии огонь охватил две соседние лавочки. Полиция возбудила уголовное производство.

      Об этом сообщили полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

      Читайте также: В центре Львова на Рождественской ярмарке вспыхнул пожар, есть пострадавшие

      Полицейские открыли уголовное производство по факту пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова, в результате которой пострадали четверо человек. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сотрудники других подразделений полиции.

      На місці пожежі у Львові працюють підрозділи поліції

      На месте пожара во Львове работают подразделения полиции

      Сейчас полицейские устанавливают причину возгорания, а также проводится досудебное расследование. Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области отметил, что к ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и три единицы спецтехники.

      Стоит отметить, что во Львовском городском совете приняли решение закрыть работу ярмарки до результатов расследования и решения комиссии ТЭБ и ЧС. Заседание городской комиссии по данной ситуации должно состояться сегодня, 22 декабря. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что есть категорический запрет использовать в рождественских домиках любые баллоны.

      Напомним, что в результате пожара на Рождественской ярмарке во Львове пострадало четверо людей. Все они являются ее работниками. После чрезвычайной ситуации их сразу госпитализировали в ожоговое отделение восьмой клинической больницы Львова. Известно, что два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Львова Полиция ГСЧС Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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