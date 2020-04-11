11:05
11 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить Украине десятки миллионов

      - Читати новину українською
      Рятувальники досі ліквідовують пожежу / dsns.gov.ua

      В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения у Котовского лесничества вспыхнул пожар, который пытаются ликвидировать уже 8 день. Убытки бедствия оцениваются в десятки миллионов гривен.

      Виконуюча обов’язки голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова під час брифінгу наголосила, що це лише попередні підрахунки.

      Більше Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника

      За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Однак станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тисяч гектарів.

      Павлова вважає, що у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.

      Тепер ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим до таких ситуацій.

      Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання,
      – додала Катерина Павлова.

      Вона наголосила, що на сьогодні ніхто не був готовий, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж "у нас не готова".

      Що відомо про пожежу в Чорнобильські зоні: коротко

      • Почалася пожежа 4 квітня. Горіла трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня. Тоді загальна площа вогню становила близько 100 гектарів.
      • Станом на11 квітня рятувальники досі працюють на місці пожежі. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками,
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
      • Поліція вже вручила підозру 27-річному чоловіку, який зізнався, що підпалив ліс заради забави.

      Чому не можна спалювати траву та листя: дивіться відео 24 каналу

       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Новости Житомира Чрезвычайное происшествие Деньги Чернобыль Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      10 апреля , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      10 апреля , 20:30 Россия возвращается в 1990-е: как Путин и его сторонники уничтожают экономику страны
      Іван Яковина