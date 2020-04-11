Пожар в Чернобыльской зоне будет стоить Украине десятки миллионов

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения у Котовского лесничества вспыхнул пожар, который пытаются ликвидировать уже 8 день. Убытки бедствия оцениваются в десятки миллионов гривен.

Виконуюча обов’язки голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова під час брифінгу наголосила, що це лише попередні підрахунки.

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За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення. Однак станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тисяч гектарів.

Павлова вважає, що у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.

Тепер ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим до таких ситуацій.

Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання,

– додала Катерина Павлова.

Вона наголосила, що на сьогодні ніхто не був готовий, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж "у нас не готова".

Що відомо про пожежу в Чорнобильські зоні: коротко

Почалася пожежа 4 квітня. Горіла трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня. Тоді загальна площа вогню становила близько 100 гектарів.

Станом на11 квітня рятувальники досі працюють на місці пожежі. Відкритого вогню немає, спостерігається тління трав'яного настилу окремими осередками,

Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Поліція вже вручила підозру 27-річному чоловіку, який зізнався, що підпалив ліс заради забави.

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