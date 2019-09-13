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      Пожар в Чернобыльской зоне устроила женщина ради мести

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      Пожар в Чернобыльской зоне почти потушили
      Пожар в Чернобыльской зоне почти потушили / Пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области

      Полиция нашла и задержала женщину, подозреваемую в причинении пожара в Чернобыльской зоне, а именно вблизи села Новые Соколы Иванковского района. Женщина оказалась жительницей села Старые Соколы, а траву подожгла ради мести бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги.

      Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону, сообщили в полиции Киевщины. Всего горело 20 гектаров территории.

      Читайте также: На Черниговщине горит лес на территории военного полигона: фото

      Чтобы потушить пожар, огнеборцы привлекли авиацию: 2 самолета и вертолет. По состоянию на вечер 12 сентября пожар еще продолжался, однако уже был локализован. Жертв и пострадавших нет.

      Полиция открыла дело и расследует его как уничтожение или повреждение лесных массивов. Если кого-то признают виновным в деле, им грозит 2 года ограничения или лишения свободы.

      Смотрите видео, как тушат пожар в Чернобыльской зоне:

       

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      Теги: Новости Украины Полиция ГСЧС Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Киева Чернобыль Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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