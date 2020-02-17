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      Пожар в Харькове: из дома эвакуировали 32 человек

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      Пожарные эвакуировали 32 человек из жилого дома / inform.zp.ua

      В девятиэтажном жилом доме Харькова из-за пожара эвакуировали 32 жильца.

      В Слободском районе Харькова в 21:38 произошел пожар в одном из жилых домов, сообщает Depo.ua.

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      В квартире на седьмом этаже горели домашние вещи на площади около 18 квадратных метров. Из дома эвакуировали 32 жильцов верхних этажей из-за задымления лестничной клетки.

      Пожежа Харков
      Пожар в жилом доме Харькова: Фото: Depo.ua

      Пожар удалось потушить в 23:06. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Пожар Новости Харькова
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