Пожар в Харькове: из дома эвакуировали 32 человек
В девятиэтажном жилом доме Харькова из-за пожара эвакуировали 32 жильца.
В Слободском районе Харькова в 21:38 произошел пожар в одном из жилых домов, сообщает Depo.ua.
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В квартире на седьмом этаже горели домашние вещи на площади около 18 квадратных метров. Из дома эвакуировали 32 жильцов верхних этажей из-за задымления лестничной клетки.
Пожар в жилом доме Харькова: Фото: Depo.ua
Пожар удалось потушить в 23:06. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
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