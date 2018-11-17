Пожар в Калифорнии: появилась новая информация о количестве погибших и пропавших без вести

Из-за пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 71 человек, еще более тысячи человек считают пропавшими без вести.

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на шерифа округа Бьют Кори Гони.

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Ранее речь шла о более 600 пропавших, однако все эти данные требуют дополнительной проверки. Имена и фамилии в разных списках могут совпадать, ведь все создавалось на пике хаотической эвакуации.

Большинство из пропавших – жители города Парадайз. Там жили 27 тысяч человек. В Парадайз и вокруг сгорели более 8,9 тысяч домов.



Город Парадайз в Калифорнии

Напомним, масштабные лесные пожары в США, которые начались 8 ноября на севере американского штата Калифорния и не утихают и по сей день, привели к наибольшему числу жертв за всю историю Калифорнии.