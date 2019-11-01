Пожар в Киеве на Пирогова удалось ликвидировать: фото

В вечер четверга, 31 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар на крыше многоэтажки. Уже через несколько часов, в 1:00 ночи с четверга на пятницу, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Пожарные боролись с пожаром в течение почти четырех часов, сообщает ГСЧС в Киеве.

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К счастью, на этот раз обошлось без жертв. В ходе спасательной операции на улицу вывели около 40 жителей дома. Туда приехал автобус, в котором обустроили место для подогрева.

Всего к тушению пожара площадью 100 квадратных метров привлекли 80 членов личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 22 единицы техники.

Во время своей операции пожарные разобрали около 300 квадратных метров обгоревших конструкций. Установлением причин возгорания займется следствие.