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      Пожар в Киеве на Пирогова удалось ликвидировать: фото

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      Спасателям удалось ликвидировать пожар в киевской многоэтажке
      Спасателям удалось ликвидировать пожар в киевской многоэтажке / фото: ГСЧС

      В вечер четверга, 31 ноября, в центре Киева вспыхнул пожар на крыше многоэтажки. Уже через несколько часов, в 1:00 ночи с четверга на пятницу, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

      Пожарные боролись с пожаром в течение почти четырех часов, сообщает ГСЧС в Киеве.

      К слову: Пожар в центре Киева: спасатели эвакуировали людей - видео

      К счастью, на этот раз обошлось без жертв. В ходе спасательной операции на улицу вывели около 40 жителей дома. Туда приехал автобус, в котором обустроили место для подогрева.

      Всего к тушению пожара площадью 100 квадратных метров привлекли 80 членов личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 22 единицы техники.

      Во время своей операции пожарные разобрали около 300 квадратных метров обгоревших конструкций. Установлением причин возгорания займется следствие.

      Пожар в шестиэтажке в центре Киева: смотрите фото

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      31 октября
      5045
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пожар Новости Украины ГСЧС Новости Киева Пожар в Киеве
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