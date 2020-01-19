Пожар в Киеве на Троещине: из-за припаркованных авто пожарная не смогла объехать дом – фото

В Киеве на улице Каштановой на Троещине вспыхнул пожар на четвертом этаже 16-этажного дома. Когда пожарные прибыли на вызов, пожарная машина не смогла объехать дом из-за припаркованных автомобилей, которые заняли почти весь двор.

Из-за автомобилистов, которые заблокировали дворы, выгорели и залиты еще несколько квартир, сообщает в фейсбуке портал "ДТП Киев".

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Жаль ваших соседей, вас – нет. Из-за припаркованных автомобилей пожарная не смогла объехать дом. Паркуйтесь и дальше как му*аки, но потом не жалуйтесь, что на ваш вызов не приехала скорая или пожарная,

– заявляет автор.

Пожарная не смогла подъехать к дому на Каштановой, где случился пожар: смотрите фото

Пожар в Киеве на Троещине: коротко

В Киеве 19 декабря крупный пожар охватил 16-этажный дом на улице Каштановая 15а. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, а черный дым быстро поднялся на верхние этажи.

В результате пожара пострадала женщина. Ее сразу передали врачам, а впоследствии госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет. Спасателям удалось ликвидировать пожар через час после возгорания.