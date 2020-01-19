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      Пожар в Киеве на Троещине: из-за припаркованных авто пожарная не смогла объехать дом – фото

      163 Читати новину українською
      В Киеве загорелся 16-этажный дом на Троещине / kiev.informator.ua

      В Киеве на улице Каштановой на Троещине вспыхнул пожар на четвертом этаже 16-этажного дома. Когда пожарные прибыли на вызов, пожарная машина не смогла объехать дом из-за припаркованных автомобилей, которые заняли почти весь двор.

      Из-за автомобилистов, которые заблокировали дворы, выгорели и залиты еще несколько квартир, сообщает в фейсбуке портал "ДТП Киев".

      К слову: Крупный пожар произошел в 16-этажном доме Киева: фото, видео

      Жаль ваших соседей, вас – нет. Из-за припаркованных автомобилей пожарная не смогла объехать дом. Паркуйтесь и дальше как му*аки, но потом не жалуйтесь, что на ваш вызов не приехала скорая или пожарная,
      – заявляет автор.

      Пожарная не смогла подъехать к дому на Каштановой, где случился пожар: смотрите фото

      Пожар в Киеве на Троещине: коротко

      В Киеве 19 декабря крупный пожар охватил 16-этажный дом на улице Каштановая 15а. Огонь вспыхнул в квартире на 4 этаже, а черный дым быстро поднялся на верхние этажи.

      В результате пожара пострадала женщина. Ее сразу передали врачам, а впоследствии госпитализировали. Информации о других пострадавших пока нет. Спасателям удалось ликвидировать пожар через час после возгорания.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Постраждалі ГСЧС
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