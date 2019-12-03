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      Пожар в Киеве: загорелась элитная новостройка в "Новопечерских Липках"

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      Пожар в новостройке в "Новопечерских липках" / Кадр из видео

      В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет

      На месте пожара уже работают спасатели, сообщает "Киев Оперативный".

      Смотрите видео: В Китае загорелся 25-этажный жилой дом: видео

      "Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели", – говорится в сообщении.

      Сами же спасатели пока не комментируют чрезвычайную ситуацию.

      Смотрите видео с пожара в новостройке Киева:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Киева Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Пожар
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