Пожар в Киеве: загорелась элитная новостройка в "Новопечерских Липках"
В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет
На месте пожара уже работают спасатели, сообщает "Киев Оперативный".
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"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели", – говорится в сообщении.
Сами же спасатели пока не комментируют чрезвычайную ситуацию.
Смотрите видео с пожара в новостройке Киева:
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