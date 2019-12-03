Пожар в Киеве: загорелась элитная новостройка в "Новопечерских Липках"

В центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет

На месте пожара уже работают спасатели, сообщает "Киев Оперативный".

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"Серьезное задымление и пожар сейчас могут наблюдать жители "Новопечерских Липок". Информация о пострадавших устанавливается. На месте уже работают спасатели", – говорится в сообщении.

Сами же спасатели пока не комментируют чрезвычайную ситуацию.

Смотрите видео с пожара в новостройке Киева: