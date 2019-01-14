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      Пожар в Киево-Печерской лавре: огонь частично погасили

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      Пожар в Киево-Печерской лавре локализовали
      Пожар в Киево-Печерской лавре локализовали / ГСЧС Украины

      Пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве удалось локализовать. Сейчас охваченная огнем территория составляет 200 квадратных метров.

      Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

      24 канал сообщал, что 14 января в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Святыню затянуло густым черным дымом, который зафиксировали на фото и видео.

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      В ГСЧС также сообщили, что в здании частично разрушены перекрытия между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших нет.

      С пожаром сейчас борются 46 чрезвычайников и 12 единиц техники.

       

      Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Киева ГСЧС Религия
      Источник: 24 канал
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