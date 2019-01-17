Пожар в Киево-Печерской лавре: суд арестовал подозреваемого в поджоге

В четверг, 17 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Мужчину взяли под стражу сроком на 2 месяца.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает "РБК-Украина".

"Суд удовлетворил ходатайство КМП №6 и арестовал его на 2 месяца. Одновременно суд установил альтернативу в виде залога в сумме около 153 тысяч гривен", – сказала она.

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Добавим, что назначенное на 16 января заседание не состоялось из-за неявки в суд стороны защиты.



Здание, которое подожгли на территории Киево-Печерской лавры

Напомним, 14 января на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар, который был потушен в течение трех часов. Горел не храм, а помещение на территории комплекса.



Во время пожара никто не пострадал, не претерпели повреждений и церковные ценности.



15 января стало известно, что правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Его мотивы не связаны с религиозными убеждениями, заверили в полиции.