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      Пожар в Киево-Печерской лавре: суд арестовал подозреваемого в поджоге

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      Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры
      Суд арестовал подозреваемого в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры / ГСЧС

      В четверг, 17 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Мужчину взяли под стражу сроком на 2 месяца.

      Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, сообщает "РБК-Украина".

      "Суд удовлетворил ходатайство КМП №6 и арестовал его на 2 месяца. Одновременно суд установил альтернативу в виде залога в сумме около 153 тысяч гривен", – сказала она.

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      Добавим, что назначенное на 16 января заседание не состоялось из-за неявки в суд стороны защиты.

      Пожежа Києво-Печерська лавра підпал арешт
      Здание, которое подожгли на территории Киево-Печерской лавры

      Напомним, 14 января на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры вспыхнул пожар, который был потушен в течение трех часов. Горел не храм, а помещение на территории комплекса.

      Во время пожара никто не пострадал, не претерпели повреждений и церковные ценности.

      15 января стало известно, что правоохранители задержали 24-летнего мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры. Его мотивы не связаны с религиозными убеждениями, заверили в полиции.

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Киева Арест Криминальные новости Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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