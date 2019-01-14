Пожар в Киево-Печерской лавре: в УПЦ МП рассказали о мужчине, который проник в комплекс

Неизвестный мужчина проник в здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры перед тем, как там начался пожар.

Об этом в комментарии росСМИ заявил представитель УПЦ МП, глава информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент.

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Согласно информации руководства Киево-Печерской лавры, инцидент связан с тем, что на чердак здания проник мужчина,

– отметил священнослужитель.

При этом он не исключил, что речь идет о человеке без определенного места жительства.

Архиепископ также подчеркнул, что здание, в котором 14 января произошел пожар, хотя и находится на балансе музея-заповедника Киево-Печерской лавры, несколько лет назад было передано монастырю.

"Она последние шесть лет была законсервирована, поскольку искали средства для ее ремонта", – пояснил он.

Напомним, 14 января на территории архитектурного комплекса Киево-Печерской лавры возник пожар. Спасатели ликвидировали его около 3 часов.