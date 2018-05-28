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Пожар в киевском кинотеатре "Экран": спасатели рассказали важные детали

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Пожар в киевском кинотеатре "Экран": спасатели рассказали важные детали
/ Фото пресс-службы ГСЧС

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Киеве рассказали детали пожара в здании бывшего кинотеатра "Экран", что расположен возле метро "Житомирская". Пожар произошел в понедельник, 28 мая.

Спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном недействующем здании размером 15х 13 м, пристроенном к недействующему зданию кинотеатра "Экран" с последующим распространением на кровлю кинотеатра.

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В 10:24 пожар на общей площади 60 кв. м огнеборцы локализовали. Сейчас продолжается ликвидация пожара,
– говорят спасатели.

К тушению пожара привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, пожар в недействующем кинотеатре произошел в понедельник, 28 мая. МЧС пытаются ликвидировать огонь и предотвратить его перекидывание на рынок, расположенный рядом. Без света остались все ближайшие киоски.

Теги: Новости Киева Новости Украины ГСЧС Пожар
Источник: 24 Канал
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