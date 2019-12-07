Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура

В воскресенье, 8 декабря, в Украине будет днем национального траура. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. По его словам, по состоянию на вечер субботы, 7 декабря, ужасный пожар в экономическом колледже на улице Троицкой в Одессе унес жизни восьми украинцев.

Как написал Зеленский в своем телеграмм-канале, судьба еще десяти человек пока неизвестна. Кроме того, 7 декабря стало известно, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин – именно на него упала первая жертва трагедии студентка Ксения Бабенко.

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Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. В воскресенье мы приспустим государственные флаги. Отменим громкие праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины,

– подчеркнул украинский гарант.

Он подчеркнул, что жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. А человеческая жизнь – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – самая первая и самая главная задача государства.

"Горько, когда люди гибнут на фронте. Но вдвое хуже, когда люди гибнут в мирном городе, при света дня, в результате чьих-то ошибок или преступной халатности. Будем молиться за упокой душ тех, кто погиб. Будем искать тех, кто пропал без вести, молясь и надеясь найти их живыми. Будем работать, чтобы подобное не повторилось вновь", – заявил Зеленский.

Также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой страшной пожара.

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Указ Зеленского о трауре в Украине

К слову, ранее из-за пожара 5 и 6 ноября объявляли днями траура в Одессе.

Что перед этим говорил Зеленский о пожаре в Одессе

Зеленский прокомментировал трагедию одним из первых официальных лиц. Тогда было известно об одной жертве, правда, он подчеркивал, что погибших может быть гораздо больше.

Вся страна сочувствует ее родителям. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно более найдутся здоровыми и невредимыми,

– говорил тогда гарант.

Также президент отметил героическую борьбу пожарных и спасателей, семеро из которых на тот момент находились в больницах.

Через некоторое время Зеленский еще раз обратился к украинцам. Он, в частности, распорядился проверить состояние противопожарной безопасности во всех учреждениях с массовым пребыванием людей. На выполнение этой задачи глава государства дал Кабинету Министров и органам местной власти месяц – до 10 января 2020 года.

Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, которые их допустили,

– заявлял политик.

Что поручил Зеленский

провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности для заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей. Это – детские сады, школы, профессионально-технические учреждения и учреждения высшего образования, общежития, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, государственные объекты критической и транспортной инфраструктуры;

провести проверку всех должностных лиц, которые предоставляют выводы относительно состояния пожарной безопасности того или иного объекта, на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении ими служебных обязанностей.

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Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в Одессе

Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.

Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров.

Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.

В результате пожара погибла студентка колледжа – 17-летняя Ксения Бабенко. Относительно пострадавших, то пострадали не только студенты, в том числе несовершеннолетние, а и преподаватели заведения и спасатели.

По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС выразили версию, что пожар мог возникнуть через неисправный удлинитель.

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