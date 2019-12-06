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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Пожар в колледже Одессы: что случилось со спасателями и в каком они состоянии

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      Во время тушения пожара в одесском колледже пострадали 7 спасателей / dumskaya.net

      В Одессе 4 декабря возник пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли два человека, а еще 29 человек пострадавших. Среди пострадавших есть и 7 героев-спасателей, которые принимали участие в ликвидации последствий пожара.

      Один из спасателей, Сергей Шатохин, находится в крайне тяжелом состоянии, а врачи дают не слишком оптимистичные прогнозы, сообщает "Думская".

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      Его во время тушения пожара сбила девушка, которая выпрыгнула из окна. Это произошло, когда он по пожарной лестнице лез на третий этаж здания колледжа. После столкновения они оба полетели вниз, проломив крышу пристройки.

      Девушка Ксения Бабенко была первой погибшей в трагедии. Шатохину повезло несколько больше  он борется за жизнь, а с ним работают лучшие медицинские специалисты.

      Еще четверо пожарных получили травмы во время обвала внутренних лестниц здания. Когда конструкция обвалилась, они были уже на третьем этаже.

      Еще одним сотрудником ДСНС, который находился в тяжелом состоянии, был спасатель по фамилии Щербаков. Впрочем герою уже лучше  в пятницу, 6 декабря, его должны перевести из реанимации в хирургическое отделение, а сам пожарный уже улыбается.

      Еще один пострадавший при пожаре спасатель уже полностью поправился, и его выписали из больницы.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнула 4 декабря около 10:00 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибла 17-летняя студентка и еще одна женщина, личность которой не установили. Количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них  15 несовершеннолетних студентов.
      • Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут быть 14 человек, ведь их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
      • Полиция рассматривает 2 причины возгорания: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Жертвы ГСЧС Новости Одессы Постраждалі Пожар Пожар в Одессе на Троицкой
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