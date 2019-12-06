Пожар в колледже Одессы: что случилось со спасателями и в каком они состоянии

В Одессе 4 декабря возник пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли два человека, а еще 29 человек пострадавших. Среди пострадавших есть и 7 героев-спасателей, которые принимали участие в ликвидации последствий пожара.

Один из спасателей, Сергей Шатохин, находится в крайне тяжелом состоянии, а врачи дают не слишком оптимистичные прогнозы, сообщает " Думская ".

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Его во время тушения пожара сбила девушка, которая выпрыгнула из окна . Это произошло, когда он по пожарной лестнице лез на третий этаж здания колледжа. После столкновения они оба полетели вниз, проломив крышу пристройки .

Девушка Ксения Бабенко была первой погибшей в трагедии . Шатохину повезло несколько больше – он борется за жизнь, а с ним работают лучшие медицинские специалисты.

Еще четверо пожарных получили травмы во время обвала внутренних лестниц здания . Когда конструкция обвалилась, они были уже на третьем этаже.

Еще одним сотрудником ДСНС, который находился в тяжелом состоянии, был спасатель по фамилии Щербаков. Впрочем герою уже лучше – в пятницу, 6 декабря, его должны перевести из реанимации в хирургическое отделение, а сам пожарный уже улыбается.

Еще один пострадавший при пожаре спасатель уже полностью поправился, и его выписали из больницы.

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