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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в колледже Одессы на Троицкой: полиция рассматривает еще одну версию

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      Полиция рассматривает третью версию пожара в колледже Одессы / dumskaya.net

      Правоохранители начали рассматривать новую версию смертельного пожара в колледже Одессы на Троицкой – неосторожное обращение с огнем. Также они выяснили, что студенты и преподаватели фактически не могли эвакуироваться из горящего здания колледжа.

      Об этом сообщил начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех на брифинге. По его словам, у людей в горящем колледже не было шансов выжить.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что случилось и причины трагедии

      Людям, которые во время пожара в доме Асвадурова на Троицкой оказались внутри, эвакуироваться фактически было невозможно. Все из-за грубых нарушений пожарной безопасности и правил эвакуации,
      – подчеркнул он.

      По словам правоохранителя, в результате поисково-спасательных действий на территории сгоревшего колледжа не нашли огнетушителя. Однако, много огнетушителей нашли под кроватью у коменданта.

      Следователи продолжают выяснять причины пожара и сейчас рассматривают три версии:

      • возгорание из-за неисправности электропроводки,
      • умышленный поджог,
      • неосторожное обращение с огнем.

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      Также правоохранители установили, что вызов о пожаре в колледже не прислали вовремя. Сами же спасатели прибыли через пять минут после сообщения. На тот момент площадь пожара составила более 700 квадратных метров.

      Кроме того, Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших при пожаре в колледже. Деньги на это выделят из резервного фонда.

      Пожар в колледже на Троицкой в ​​Одессе: главное

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
      • Количество пострадавших возросло до более 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой Деньги ГСЧС Пожар Полиция Новости Одессы
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