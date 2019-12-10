Пожар в колледже Одессы на Троицкой: полиция рассматривает еще одну версию
Правоохранители начали рассматривать новую версию смертельного пожара в колледже Одессы на Троицкой – неосторожное обращение с огнем. Также они выяснили, что студенты и преподаватели фактически не могли эвакуироваться из горящего здания колледжа.
Об этом сообщил начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех на брифинге. По его словам, у людей в горящем колледже не было шансов выжить.
Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что случилось и причины трагедии
Людям, которые во время пожара в доме Асвадурова на Троицкой оказались внутри, эвакуироваться фактически было невозможно. Все из-за грубых нарушений пожарной безопасности и правил эвакуации,
– подчеркнул он.
По словам правоохранителя, в результате поисково-спасательных действий на территории сгоревшего колледжа не нашли огнетушителя. Однако, много огнетушителей нашли под кроватью у коменданта.
Следователи продолжают выяснять причины пожара и сейчас рассматривают три версии:
- возгорание из-за неисправности электропроводки,
- умышленный поджог,
- неосторожное обращение с огнем.
Узнайте больше: Спасатели до сих пор разбирают завалы после пожара в колледже Одессы: фото, видео
Также правоохранители установили, что вызов о пожаре в колледже не прислали вовремя. Сами же спасатели прибыли через пять минут после сообщения. На тот момент площадь пожара составила более 700 квадратных метров.
Кроме того, Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших при пожаре в колледже. Деньги на это выделят из резервного фонда.
Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
- Количество пострадавших возросло до более 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.