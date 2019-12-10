Пожар в колледже Одессы на Троицкой: полиция рассматривает еще одну версию

Правоохранители начали рассматривать новую версию смертельного пожара в колледже Одессы на Троицкой – неосторожное обращение с огнем. Также они выяснили, что студенты и преподаватели фактически не могли эвакуироваться из горящего здания колледжа.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Одесской области Олег Бех на брифинге. По его словам, у людей в горящем колледже не было шансов выжить.

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Людям, которые во время пожара в доме Асвадурова на Троицкой оказались внутри, эвакуироваться фактически было невозможно. Все из-за грубых нарушений пожарной безопасности и правил эвакуации,

– подчеркнул он.

По словам правоохранителя, в результате поисково-спасательных действий на территории сгоревшего колледжа не нашли огнетушителя. Однако, много огнетушителей нашли под кроватью у коменданта.

Следователи продолжают выяснять причины пожара и сейчас рассматривают три версии:

возгорание из-за неисправности электропроводки,

умышленный поджог,

неосторожное обращение с огнем.

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Также правоохранители установили, что вызов о пожаре в колледже не прислали вовремя. Сами же спасатели прибыли через пять минут после сообщения. На тот момент площадь пожара составила более 700 квадратных метров.

Кроме того, Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших при пожаре в колледже. Деньги на это выделят из резервного фонда.

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