Пожар в колледже Одессы: правительственная комиссия отчитается до 20 декабря

Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Одесском колледже отчитается о результатах работы до 20 декабря. Сейчас состоялось первое заседание.

Важным вопросом остаются изменения в организации работы по пожарной безопасности, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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Расследовать причины трагедии в Одессе на всех уровнях, инициировать изменения законов, касающихся пожарной безопасности, и изменить отношение должностных лиц к вопросам безопасности – это задачи, которые стоят перед правительственной комиссией,

– отметил Яровой.

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