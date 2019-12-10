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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в колледже Одессы: правительственная комиссия отчитается до 20 декабря

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      Комиссия отчитается правительству о результатах расследования пожара до 20 декабря / Фейсбук Нацполиции

      Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Одесском колледже отчитается о результатах работы до 20 декабря. Сейчас состоялось первое заседание.

      Важным вопросом остаются изменения в организации работы по пожарной безопасности, сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

      Подробно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло, причины и детали трагедии

      Расследовать причины трагедии в Одессе на всех уровнях, инициировать изменения законов, касающихся пожарной безопасности, и изменить отношение должностных лиц к вопросам безопасности – это задачи, которые стоят перед правительственной комиссией,
      – отметил Яровой.

      Главное о пожаре в колледже Одессы

      • Пожар произошел на улице Троицкой в ​​Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря примерно в 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице, в следствии тяжелых травм скончался спасатель Сергей Шатохин.
      • Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия.
      • В правительстве заявили о выделении 4 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и компенсацию семьям погибших.
      • По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, пострадавшие средней степени тяжести получат по 50 тысяч гривен, а пострадавшие легкой степени тяжести – по 10 тысяч гривен.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Кабинет Министров Украины Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой
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