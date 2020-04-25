Пожар в монастыре, обожженные пожарные и вспышка звезды гимнастики: фото дня (+18)

24 апреля 2020 прошло под знаком огня. Кроме традиционных пожаров в украинской политике, мы увидели...

Огонь в монастыре



Пожар в монастыре УПЦ МП / Фото Думская

Ночью в пригороде Одессы произошел масштабный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата. Спасатели быстро прибыли на место событий, потушили огонь, но все же не смогли спасти большую деревянную хозяйственную постройку. Полиция расследует дело. Одна из основных версий – умышленный поджог .

И такое бывает! На Ровенщине неизвестные напали на отдел полиции и подожгли авто копов: фото

Как горят на работе (+18)



Обгорела нога огнеборца / Фото Максима Писарского

Общественный активист Максим Писарский обнародовал фоторепортаж с Чернобыльской зоны , где спасатели продолжают бороться с пожарами. Некоторые фотографии – не для слабых духом. На них – чернейшие от сажи руки пожарных и пропеченная до дыр нога одного из них . Кроме того, Писарский написал, что пожарные якобы работают в Чернобыле за 60 гривен суточных, а после этого еще не получают надлежащего медицинского обслуживания.

Последние новости: Пожар в Чернобыльской зоне: распространение огня остановили, но есть очаги тления

Пустая Германия



Пустые стулья в сердце Берлина / Фото DW

В 75-ти городах Германии состоялась акция "Пустые стулья". Ее организаторы поставили сотни стульев в самых известных местах страны. Так, в Берлине акцию провели прямо перед Бранденбургскими воротами (на фото). А во Франкфурте – на знаменитой площади Ремерберг, где разместились сразу более 1000 стульев, каждый из которых представлял одно заведение общественного питания. Таким образом, организаторы хотели обратить внимание на проблему закрытия ресторанов и баров из-за карантина .

Печальная картина: Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборка

Мусор и красота



Анна Ризатдинова на # фешнтрешн / Фото instagram.com/anna_rizatdinova

Прима художественной гимнастики, бронзовый призер Олимпиады и просто красавица Анна Ризатдинова ярко напомнила о себе, приняв участие в челендже # фешнтрешн . Его суть – девушки в условиях карантина одевают вечерние наряды, чтобы выйти на улицу и... выбросить мусор. Звезда Ризатдинова действительно сияла в челендже – выглядела стильно и сексуально.

Что было на фото 23 апреля: Зеленский и "Мрия", большой пожар в Польше и $150 тысяч за портрет: фото дня