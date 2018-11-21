Пожар в областной больнице Львова: в полиции сделали заявление

Спасатели локализовали пожар, вспыхнувший 21 ноября в главном корпусе Львовской областной клинической больницы. Сейчас причину возгорания устанавливают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Ранее 24 канал сообщал, что утром 21 ноября масштабный пожар охватил верхние этажи Львовской областной клинической больницы, которая является кафедрой хирургии Львовского Национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

По состоянию на 13:10 сотрудники Главного управления ГСЧС во Львовской области локализовали пожар. В общем из корпуса правоохранители эвакуировали 216 человек – это пациенты, посетители и работники медицинского заведения,

– говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают причины возгорания здания.

По факту пожара в правоохранительных органах открыли уголовное производство по статье "Умышленное повреждение или уничтожение имущества". Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.