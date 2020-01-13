Пожар в Одессе: еще одной работнице колледжа сообщили о подозрении
Страшный пожар в Одессе, произошедший 4 декабря в колледже, унес жизни 16 человек. Более чем через месяц после пожара полиция сообщила о подозрении заведующей хозяйством колледжа.
В полиции Одессы рассказали, что в 2014 году в колледже провели плановую проверку. Тогда выявили ряд грубых нарушений: в учебном заведении не было огнетушителей, системы оповещения. Пожарные выходы были закрыты, а окна первого и четвертого этажей зарешечены.
Узнайте: что будет со зданием Одесского колледжа, где случился смертельный пожар
Женщина, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности колледжа к 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения. Хотя все грубые нарушения на момент пожара не были устранены.
Из-за этого было невозможно быстро потушить пламя и известить людей, которые во время пожара находились в здании.
Сейчас чиновнице сообщено о подозрении по статье о халатности. Следствие вместе с прокуратурой будет ходатайствовать о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: кратко
- Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
- Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
- Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли вызвать электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).
- Согласно выводам правительственной комиссии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже. А уже оттуда огонь распространился по зданию. В тот момент люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.
- Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.
- 10 декабря полиция сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия).
- 20 декабря освободили руководителя Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.