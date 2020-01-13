Пожар в Одессе: еще одной работнице колледжа сообщили о подозрении

Страшный пожар в Одессе, произошедший 4 декабря в колледже, унес жизни 16 человек. Более чем через месяц после пожара полиция сообщила о подозрении заведующей хозяйством колледжа.

В полиции Одессы рассказали, что в 2014 году в колледже провели плановую проверку. Тогда выявили ряд грубых нарушений: в учебном заведении не было огнетушителей, системы оповещения. Пожарные выходы были закрыты, а окна первого и четвертого этажей зарешечены.

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Женщина, будучи должностным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности колледжа к 2019-2020 учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности учреждения. Хотя все грубые нарушения на момент пожара не были устранены.

Из-за этого было невозможно быстро потушить пламя и известить людей, которые во время пожара находились в здании.

Сейчас чиновнице сообщено о подозрении по статье о халатности. Следствие вместе с прокуратурой будет ходатайствовать о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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