Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров. Погибла студентка, количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Соболезнования и сил всем, кого коснулась эта беда. Страшная беда. Из всего нужно извлекать уроки. Делать выводы.

Вспомните, как часто вы видели, что ваши соседи, родственники или вы сами захламляете или завариваете-застраиваете аварийные лестницы и выходы в высотках, как частно понятия не имеете о планах эвакуации из здания, насколько вам все равно пожарная безопасность, пока что не коснется (не дай Бог!) вас или ваших близких, родных, знакомых, соседей.

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Десятилетиями – откаты и договорняки за магарыч у все более вялых и толстеющих пожарных инспекторов. Систему – развалили нах*р. Потому что в цене были не те, кто умел содержать, надзирать и тушить – а решать. Мутить. Тушить проверки, а не пожары. Естественно, Огнеборцы с большой буквы есть. Остались. Но они вынужденны мчаться туда, где все решено и сгорело до них.

В бумагах, хламе, левых печатях и проверок-инспекций для галочки. Проверьте каждый свой дом. Посмотрите выходы и пожарные лестницы. Именно по ним при задымлении корридоров должны покидать горящие этажи их обитатели. Да, иногда через ваш балкон. Может и так. Не заварен ли у вас люк? Не спилена лестница? Не захламлен проход? Вам через него придется выбираться всю оставшуюся жизнь, огню и дыму потребуются – секунды. Помните и думайте об этом, люди!

И да, узнайте, под каким канализационным люком у вас доступ воды в пожарный шланг. Огородите и не давайте его заставить паркующимся, которые спокойно уедут пока вы будете гореть и задыхаться без воды.

Автор: Алексей Молчанов

Источник: Facebook

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