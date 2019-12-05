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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Пожар в Одессе на Троицкой: людей продолжат искать ночью

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      Пожар в Одессе – поисковые работы будут продолжаться ночью / Думская

      В Одессе решили не прекращать на ночь поисково-спасательные работы в здании Одесского колледжа экономики и права, где произошел пожар.

      Конструкции будут разбирать в темное время суток, об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет "Новое время".

      Важно: Спасатели ищут 14 человек после пожара в Одессе: список пропавших – фото

      Работы по разбору конструкций и поиску людей продолжатся в темное время суток.

      В настоящее время ведется расчистка с двух сторон: в центральной арке и левом крыле, где располагался колледж. Также начат разбор завалов через оконные проемы на уровне 1-го и 2-го этажей,
      – заявили в мэрии.

      Во время поисково-спасательных работ 5 декабря нашли тело еще одной женщины, пока ее личность не установлена. Она – вторая жертва страшного пожара, первой стала 17-летняя студентка.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибла 17-летняя студентка, количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут быть 14 человек, так как их место пребывания до сих пор остается неизвестным
      • Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой Пожар Постраждалі Жертвы
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