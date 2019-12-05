Пожар в Одессе на Троицкой: людей продолжат искать ночью

В Одессе решили не прекращать на ночь поисково-спасательные работы в здании Одесского колледжа экономики и права, где произошел пожар.

Конструкции будут разбирать в темное время суток, об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет "Новое время".

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Работы по разбору конструкций и поиску людей продолжатся в темное время суток.

В настоящее время ведется расчистка с двух сторон: в центральной арке и левом крыле, где располагался колледж. Также начат разбор завалов через оконные проемы на уровне 1-го и 2-го этажей,

– заявили в мэрии.

Во время поисково-спасательных работ 5 декабря нашли тело еще одной женщины, пока ее личность не установлена. Она – вторая жертва страшного пожара, первой стала 17-летняя студентка.

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