Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших и пострадавшим выплатили частичную компенсацию

Одесский городской совет передал 2,1 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На сайте Одесского горсовета говорится, что единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший.

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Какие суммы уже выплатили — не уточняют.

Семьям и пострадавшим также выплатят дополнительные деньги от предприятий города как "благотворительную помощь":

семьям погибших — по 50 тысяч гривен,

пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах — по 30 тысяч гривен,

другим пострадавшим — по 10 тысяч гривен.

В горсовете говорят, что общие выплаты составят 4 миллиона 950 тысяч гривен. Из них: за счет бюджета — 3,6 миллиона гривен, средства из целевого фонда Одесского городского совета — 1,2 миллиона гривен.

Отметим, что правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском колледже.

По основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

Глава правительства заверил, что виновные понесут ответственность. Вместо Федорчака, должность главы ГУ ГСЧС в Одесской области теперь занимает Вадим Шуляк.

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