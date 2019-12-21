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      Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших и пострадавшим выплатили частичную компенсацию

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      Пожар в Одессе на Троицкой / Думська

      Одесский городской совет передал 2,1 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

      На сайте Одесского горсовета говорится, что единовременные выплаты получили пять семей погибших и 31 пострадавший.

      К теме: Пожар на Троицкой в Одессе: правительственная комиссия назвала причины

      Какие суммы уже выплатили — не уточняют.

      Семьям и пострадавшим также выплатят дополнительные деньги от предприятий города как "благотворительную помощь":

      • семьям погибших — по 50 тысяч гривен,
      • пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах — по 30 тысяч гривен,
      • другим пострадавшим — по 10 тысяч гривен.

      В горсовете говорят, что общие выплаты составят 4 миллиона 950 тысяч гривен. Из них: за счет бюджета — 3,6 миллиона гривен, средства из целевого фонда Одесского городского совета — 1,2 миллиона гривен.

      Отметим, что правительственная комиссия завершила устанавливать причины смертельного пожара в одесском колледже.

      По основной версии, трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. А уже оттуда огонь распространился по зданию. Кроме того, люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

      Основными причинами комиссия Кабмина называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. А непосредственные причины и виновников трагедии уже определит суд.

      Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк.

      Глава правительства заверил, что виновные понесут ответственность. Вместо Федорчака, должность главы ГУ ГСЧС в Одесской области теперь занимает Вадим Шуляк.

      Что известно о пожаре в экономическом колледже на Троицкой в Одессе: кратко

      • Пожар в колледже в Одессе вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра.
      • Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров, людей эвакуировали, но не всех.
      • Погибли 16 человек, пострадали более 30, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа Любови Кочерге (дело касается служебной халатности и нарушения правил пожарной безопасности, повлекшех тяжкие последствия).
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Постраждалі Деньги Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой
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