Пожар в Одессе в "Токио Стар": отель был зарегистрирован как склад

Ранее в отеле от пожара погибли 9 человек, 10-пострадали. В декларациях написано, что это "складские помещения". Регистрировал помещения гостиницы "Токио Стар" действующий вице-мэр Одессы.

В декларации о регистрации помещения как склада нет ни слова об отеле или месте проживания людей. Документы обнародовали на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Думская.

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Во время принятия декларации о регистрации этого помещения компетентный орган возглавлял действующий вице-мэр Одессы Петр Рябоконь. Журналисты спросили у него, не помнит ли он той декларации. Служащий ответил, что тогда никто даже не проверял достоверность документов, потому что в 2011 не было закона, который предусматривает выезд на объект.

Были документы, которые подавились декларативным методом. Проверили, проверили прилагаемые документы, полноту данных, все зафиксировали, зарегистрировали, и все (...) Фраз об изменении целевого назначения и реконструкции под отель там не было. Когда там появился отель, я не знаю,

– сказал чиновник.

Исполняющая обязанности председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова отметила, что такая информация может стать поводом для очередного уголовного производства, что касается правомерности выданных разрешений.

Отметим, что владельцу гостиницы "Токио Стар" уже сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло тяжелые последствия.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.



Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут. Впоследствии Черного задержали и сообщили о подозрении.