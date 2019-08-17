Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": появилось видео очевидца

В ночь на 17 августа произошел пожар в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого пострадали 18 человек, 8 из них – погибли. Очевидец опубликовал видео с момента пожара.

На видео видно, как спасатели выносят из здания отеля тело человека.

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Очевидец рассказал, что он жил на 1 этаже отеля "Токио Стар".

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Полиция рассматривает сразу три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар":

инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;

нарушение правил пожарной безопасности;

неосторожное использование огня постояльцами отеля.

По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"? В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 18 человек пострадали, 8 погибли. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил в свой дом одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.



Как сообщил президент Владимир Зеленский, владельцем отеля является Вадим Черный. Мужчина уже заявил, что готов нести ответственность. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.