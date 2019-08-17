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      Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": появилось видео очевидца

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      Пожар в одесском отеле "Токио Стар"
      Пожар в одесском отеле "Токио Стар" / dumskaya.net

      В ночь на 17 августа произошел пожар в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого пострадали 18 человек, 8 из них – погибли. Очевидец опубликовал видео с момента пожара.

      На видео видно, как спасатели выносят из здания отеля тело человека.

      Важно: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео

      Очевидец рассказал, что он жил на 1 этаже отеля "Токио Стар".

      В одесском отеле "Токио Стар" произошел смертельный пожар: внимание в видео присутствует нецензурная лексика (18+)

      Полиция рассматривает сразу три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар":

      • инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;
      • нарушение правил пожарной безопасности;
      • неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"? В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 18 человек пострадали, 8 погибли. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находились ориентировочно 200 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил в свой дом одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

      Как сообщил президент Владимир Зеленский, владельцем отеля является Вадим Черный. Мужчина уже заявил, что готов нести ответственность. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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      Теги: Новости Украины Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Жертвы Полиция Криминальные новости Новости Одессы ГСЧС Пожар
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