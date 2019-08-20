20:34
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": правоохранители отвергли одну из версий

      175 Читати новину українською
      Пожар в одесской гостинице " Токио Стар"
      Пожар в одесской гостинице " Токио Стар" / Фото из открытых источников

      Эксперты провели вскрытие девяти погибших людей в результате масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар". Согласно данным медработников, не было обнаружено никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство.

      Поскольку на телах присутствуют только характерные для пожара повреждения, передает местный сайт "Думская".

       Важно! В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

      Специалисты взяли образцы для лабораторных исследований, следствие продолжается.

      Какие версии рассматривают правоохранители? Полиция выдвинула три версии касательно пожара в отеле "Токио Стар". Кроме отвергнутой по информации СМИ инсценировки пожара с целью сокрытия убийства, правоохранители рассматривают нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?
      В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.

      blog_ava
      Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
      сегодня
      7835
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Пожар Полиция Жертвы Убийство Постраждалі
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      сегодня , 20:30 Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      109
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 80
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 495
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 396
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 625
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук