Пожар в одесской гостинице "Токио Стар": правоохранители отвергли одну из версий

Эксперты провели вскрытие девяти погибших людей в результате масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар". Согласно данным медработников, не было обнаружено никаких признаков того, что трагедия была попыткой скрыть убийство.

Поскольку на телах присутствуют только характерные для пожара повреждения, передает местный сайт "Думская".

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Специалисты взяли образцы для лабораторных исследований, следствие продолжается.

Какие версии рассматривают правоохранители? Полиция выдвинула три версии касательно пожара в отеле "Токио Стар". Кроме отвергнутой по информации СМИ инсценировки пожара с целью сокрытия убийства, правоохранители рассматривают нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 9 человек погибли, еще 10 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.