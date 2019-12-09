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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в одесском лагере "Виктория": суд отпустил директора Саркисяна под домашний арест

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      Петрос Саркисян / Думская

      В Одессе Киевский районный суд изменил меру пресечения для Петроса Саркисяна - директора детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли дети.

      Он был под стражей с 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает местное издание "Думская".

      По теме: Отключала сигнализацию: кто сейчас отвечает за пожарную безопасность в печально известной "Виктории"

      Меру пресечения руководителю изменил Киевский районный суд Одессы.

      Что известно о пожаре в лагере "Виктория"?

      Трагедия произошла 16 сентября 2017 года. В "Виктории" загорелся деревянный корпус. На тот момент в заведении находились более 40 детей.

      В пожаре погибли трое девочек: София Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

      Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря. Она в деле фигурирует как потерпевшая, и уже долгое время женщину не могут найти ни следователи, ни Госпогранслужба.

      На скамье подсудимых, кроме директора лагеря, – инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, экс-начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заместитель мэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, которая занималась строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории", Станислав Чернышов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожар Новости Одессы Пожежа в таборі Одеси Новости политики
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