Пожар в одесском лагере "Виктория": суд отпустил директора Саркисяна под домашний арест

В Одессе Киевский районный суд изменил меру пресечения для Петроса Саркисяна - директора детского лагеря "Виктория", где в результате пожара погибли дети.

Он был под стражей с 30 ноября 2017 года. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Меру пресечения руководителю изменил Киевский районный суд Одессы.

Что известно о пожаре в лагере "Виктория"?

Трагедия произошла 16 сентября 2017 года. В "Виктории" загорелся деревянный корпус. На тот момент в заведении находились более 40 детей.

В пожаре погибли трое девочек: София Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря. Она в деле фигурирует как потерпевшая, и уже долгое время женщину не могут найти ни следователи, ни Госпогранслужба.

На скамье подсудимых, кроме директора лагеря, – инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, экс-начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заместитель мэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, которая занималась строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории", Станислав Чернышов.