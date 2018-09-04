Пожар в одесском лагере "Виктория": в деле появился новый фигурант

Новым фигурантом в деле одесского детского лагеря "Виктория" стал директор одной из подрядных организаций, которая принимала участие в строительстве лагеря.

По данным следователей, руководитель присвоил более 400 тысяч гривен.

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Просто указав в документах и отчетах большее количество рабочих. Обвинения прокуратуры уже направили в суд, в ближайшее время подозреваемому должны избрать меру пресечения.

За счет большего количества сотрудников, завышен размер социального взноса социального страхования и таким образом была завышена стоимость строительных работ по реконструкции, что легло в акт выполненных работ,

– заявила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Видеокомментарий пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Инны Вербы

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате 3 ребенка погибли и еще 3 попали в больницу. 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Прокуратура Одесской области заявила: в связи с тем, что корпус детского лагеря “Виктория” почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Поэтому у следствия остаются четыре вероятные версии возникновения пожара.