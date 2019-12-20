Пожар в одесском общежитии: из-за телефона вспыхнула комната
Поздно ночью 20 мая в студенческом общежитии в Одессе произошло возгорание в одной из комнат. Как оказалось, причиной стал мобильный телефон.
Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, студентам удалось сдержать огонь самостоятельно ведрами с водой. Самой жительницы комнаты на время возгорания не было.
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К счастью, при пожаре никто не пострадал. Спасатели осмотрели помещение и проверили пути эвакуации из девятиэтажного общежития.
Спасатели отмечают, что вспышка могла возникнуть из-за аварийного режима работы мобильного.
В Одессе произошло возгорание в общежитии / dsns.gov.ua
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