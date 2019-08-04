Пожар в Сибири: охваченная огнем площадь только растет, сгорела уже "целая Бельгия"

В России чрезвычайники и военные пытаются побороть масштабный пожар в Сибири. Только в течении суток с 3 на 4 августа самолеты выбросили на очаги возгорания более 1500 тонн воды, однако пока удалось локализовать лишь десятую часть очагов. Между тем общая площадь пожара только растет.

Официально россияне насчитали 500 очагов возгорания и более 3 миллионов гектаров охваченной пожаром территории, сообщило радио "Эхо Москвы".

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Для тушения пожара привлекли более 500 человек, однако это очень мало. Даже помощь авиации способствовала локализации только десятой части охваченной огнем площади, причем огонь там не погасили – лишь ограничили его распространение.

В российском МЧС жалуются на местные власти – они, мол, "не смогли принять меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов".



Российская ГСЧС пытается бороться с пожаром, но крайне малыми силами

Самая сложная ситуация сейчас – в Якутии, Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае. Один из жителей последнего на условиях анонимности сообщил 24 каналу, что практически все, кого он знает, и он сам "живут на чемоданах" и только стараются не паниковать.

Сухо. Ветер. Очага превратились в ад в лесу. И для животных, и для людей – тоже. Ходим в масках. В домах – задраены окна. На пороге – сумка с документами начеку. Если что – спасаться будем на лодочках вплавь по Енисею. Хотя бы он под боком,

– рассказал местный житель.

По его же словам, в Сибири уже сгорело леса на площади, превышающей "целую Бельгию".

Дым от пожара в Сибири накрыл сотни городов и сел в России: страшные фото и видео – в материале 24 канала.

Что известно о пожаре в Сибири?Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% земли, которая горит, оставили гореть в надежде на дожди. Мол, тушить нецелесообразно из-за затратности.



Бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложило тушить только те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.



Между тем дым от российских пожарищ добрался до уже до Казахстана, американской Аляски и западного побережья Канады.

Смотрите видео о пожаре в российской Сибири: