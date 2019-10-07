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      Пожар в "Токио Стар": суд приказал расследовать возможное убийство ребенка и женщины в гостинице

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      Пожар в гостинице "Токио Стар"
      Пожар в гостинице "Токио Стар" / ГСЧС

      Суд обязал правоохранителей расследовать возможное убийство, которое могло случиться в одесской гостинице перед пожаром. Есть версия, что помещения, где погибли 9 человек, подожгли умышленно, чтобы скрыть следы убийства.

      Да, Приморский райсуд Одессы удовлетворил просьбу активиста Николая Коваля и обязал прокуратуру расследовать возможное убийство людей в гостинице "Токио Стар". Дело в том, что Коваль считает: пожар в гостинице мог произойти из-за сокрытия следов убийства 10-летней девочки Валентины Довгой и ее мамы Анны Довгой. Об этом сообщает "Думская".

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      Интересно, что тело ребенка нашли в прачечной, а ее маму – в номере отеля.

      Обстоятельства начала пожара и смерти малолетней Довгой Валентины Александровны дают все основания считать, что ребенок попал в помещение прачечной на втором этаже отеля до начала пожара,
      – говорится в заявлении Коваля.

      Поскольку, по словам работников отеля, после открытия входной двери огонь был почти у входа в помещение прачечной, поэтому никто, даже ребенок и даже в панике, не побежал бы спасаться от пожара в помещение, охваченное огнем.

      Николай Коваль предполагает, что истинные причины гибели мамы и ребенка может скрывать Александр Довгий – муж Анны и отец Вали. Якобы, вместо того, чтобы спасать семью, отец искал огнетушитель.

      Ранее на заявление Коваля полиция не отреагировала.

      Я сначала обратился в полицию. Там с меня посмеялись и отказались расследовать изложенные в заявлении факты. Сказали, что это компетенция прокуратуры Одесской области и пусть они рассматривают. Однако после обращения в прокуратуру 23 сентября заявление о совершении преступления также в реестр не внесли,
      – пояснил Коваль в суде.

      Что известно о смертельном пожаре в гостинице "Токио Стар"?Он возник в ночь на 17 августа в одесском отеле, расположенном на улице Водопроводной, 1. Тогда погибли 9 человек (8 на месте и еще один в машине "скорой"). Еще 10 человек получили травмы. Всего в отеле в ночь пожара было 200 жителей

      Главным подозреваемым по делу о пожаре в "Токио Стар" является бизнесмен Вадим Черный, которого называют владельцем здания. Вадим Черный и еще одна подозреваемая администратор гостиницы Ирина Паровик – находятся в СИЗО. Также подозрение объявили главному инженеру отеля, но он успел скрыться, как и совладелец отеля Сергей Дурач.

      Сначала полиция рассматривала три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня со стороны посетителей отеля. Однако, позже основной начали считать именно вторую версию.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Решение суда Криминальные новости Убийство Жертвы Пожар Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар"
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