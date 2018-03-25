Пожар в торговом центре России: число жертв возросло, 17 человек пропали без вести

Во время пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово исчезли 17 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отметим, ранее стало известно о гибели 4 детей и женщины. Их тела обнаружили в игровой комнате торгового центре, они погибли от отравления продуктами горения. Всего спасатели эвакуировали более 100 человек.

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"Медуза" со ссылкой на Следственный комитет России сообщает, что число жертв пожара возросло до 5. Речь идет о трех женщинах, мужчине и ребенке. При этом ТАСС сообщает о трех погибших детях.

Всего за медицинской помощью обратились 32 пострадавших, из которых 30 госпитализированы.

По информации МЧС, источник возгорания размещен на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров, ее удалось частично локализовать. В некоторых помещениях обрушились перекрытия.

К тушению возгорания привлечены более 230 человек и 50 единиц техники. На месте находится мобильная лаборатория для измерения концентрации вредных веществ в воздухе. Движение возле торгового центра перекрыто. Работает горячая линия.

Смотрите видео с места пожара в Кемерово