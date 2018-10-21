Пожар в жилом доме в Киевской области: погибло три человека

В селе Гренка на Киевщине произошел масштабный пожар в частном жилом доме, который возник в ночь на воскресенье. В результате пожара погибло три человека.

Об этом сообщает сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"20 октября в 01 час 08 минут в селе Горенка Киево-Святошинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибло 3 человека (из них 1 ребенок 2005 г.р.)", – говорится в сообщении ГСЧС.

Ликвидировали возгорание спасатели в 4.15 утра на площади 60 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

"Пожар возник в одноэтажном жилом доме с мансандрой. Во время тушения пожара было обнаружено тело 52-летнего хозяина дома и его 3-летнего сына. Также во время разбора конструкций, на 1-м этаже было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается", – сказали спасатели.