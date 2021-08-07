В пожаре под Днепром пострадали мать и младенец: ребенок в тяжелом состоянии

В Новомосковске, что в Днепропетровской области, в результате пожара пострадала женщина и ее маленький ребенок. Девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее множественные ожоги.

Информация о пожаре поступила к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 6 августа, в 17:13. Спасателям сообщили, что в жилом доме на улице Полевой в городе Новомосковск вспыхнул пожар.

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На место инцидента сразу выехали спасатели. Они выяснили, что возгорание возникло в частном одноэтажном жилом доме.

На момент прибытия чрезвычайников горел дом и шиферная пристройка. Огонь уничтожил крышу и перекрытия дома, домашнее имущество и шиферную пристройку.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 18:24 и ликвидировать в 19:23.

В пожаре пострадал ребенок

В результате возгорания пострадал младенец – девочка 2020 рождения, а также ее 19-летняя мама.

По предварительной информации, ребенок находится в тяжелом состоянии с множественными термическими ожогами тела, у женщины диагностировали термические ожоги лица. Оба пострадавших госпитализированы.

К слову, боролись с огнем 13 спасателей и 3 единицы техники.

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