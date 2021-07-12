Об этом сообщили 12 июля. Фотографию яйца сделали в жилом массиве Парус, который расположен на правом берегу города.

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Провели эксперимент

На фото заметно, что у яйца почти полностью свернулся белок и желток. Вероятно, кто-то из горожан решил провести такой эксперимент.

Отметим, что такое делают довольно часто. Выбивание яйца на горячую поверхность на улице является своего рода трендом в тиктоке.

Почему жарятся яйца

При воздействии температуры разрушается структура белка. Этот процесс называется денатурацией.



У яиц это происходит при нагревании примерно до 40 – 80 градусов.



Погода в Днепре 12 июля / данные Укргидрометцентра

Обратите внимание! В Днепре длительное время были сильные грозы. Днепропетровщина страдала от наводнений. В частности, 29 июля выпал сильный град и "поплыла" улица. Однако впоследствии погода резко изменилась. Теперь во многих областях Украины свирепствует жара, а 11 июля даже предупредили об опасности сильных пожаров.