Жарят яйца на асфальте: в Днепре началась сильная жара
12 июля 2021 , 16:19Читати новину українською
Источник:Vgorode
В Днепре после сезона дождей началась сильная жара. В сети даже обнародовали фото яйца, которое пожарили прямо на асфальте.
Об этом сообщили 12 июля. Фотографию яйца сделали в жилом массиве Парус, который расположен на правом берегу города.
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Провели эксперимент
На фото заметно, что у яйца почти полностью свернулся белок и желток. Вероятно, кто-то из горожан решил провести такой эксперимент.
Отметим, что такое делают довольно часто. Выбивание яйца на горячую поверхность на улице является своего рода трендом в тиктоке.
Почему жарятся яйца
При воздействии температуры разрушается структура белка. Этот процесс называется денатурацией.
У яиц это происходит при нагревании примерно до 40 – 80 градусов.
Погода в Днепре 12 июля / данные Укргидрометцентра