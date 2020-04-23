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      Пожарные спасли двух котов из пылающего дома: впечатляющее видео

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      Пожарные спасли кошек (Иллюстративное фото) / 24 канал

      Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов из горящего дома в Киеве.

      Пожар вспыхнул в квартире в Днепровском районе Киева, сообщила пресс-служба МВД в твиттере.

      Между тем После пожаров в Чернобыльской зоне дикие лошади возвращаются домой: видео

      На месте происшествия спасатели немедленно провели реанимационные мероприятия и оперативно передали котиков врачам в ветеринарную клинику.

      Сейчас жизнью животных занимаются волонтеры.

      От огня животные страдают не только во время пожаров в экосистемах, но и в самых безопасных, как им кажется местах – в собственных домах,
      – добавили в пресс-службе.

      МВД в очередной раз призвал неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

      Обратите внимание! Пожары в Чернобыльской зоне, котороые до сих пор пытаются потушить спасатели, нанесли огромный ущерб экосистеме. Беда убила сотни животных и деревьев.

      Недавно лесники обнаружили на пепелище брошенного маленького жеребенка – лошадку Пржевальского. Как спасали животное – смотрите здесь.

      Пожарные спасли двух котов из горящего дома: видео

       
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Киева Мир животных Министерство внутренних дел ГСЧС Пожар Новости Украины
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