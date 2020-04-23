Пожарные спасли двух котов из пылающего дома: впечатляющее видео

Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов из горящего дома в Киеве.

Пожар вспыхнул в квартире в Днепровском районе Киева, сообщила пресс-служба МВД в твиттере.

Между тем После пожаров в Чернобыльской зоне дикие лошади возвращаются домой: видео

На месте происшествия спасатели немедленно провели реанимационные мероприятия и оперативно передали котиков врачам в ветеринарную клинику.

Сейчас жизнью животных занимаются волонтеры.

От огня животные страдают не только во время пожаров в экосистемах, но и в самых безопасных, как им кажется местах – в собственных домах,

– добавили в пресс-службе.

МВД в очередной раз призвал неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Обратите внимание! Пожары в Чернобыльской зоне, котороые до сих пор пытаются потушить спасатели, нанесли огромный ущерб экосистеме. Беда убила сотни животных и деревьев.



Недавно лесники обнаружили на пепелище брошенного маленького жеребенка – лошадку Пржевальского. Как спасали животное – смотрите здесь.

Пожарные спасли двух котов из горящего дома: видео