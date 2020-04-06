Пожары и загрязненный воздух в Киеве: Кличко рассказал, что происходит
В Киеве уже несколько дней сложно дышать, в столице пахнет гарью. Все потому, что многие жители города жгут сухую траву и листву, мусор. За последние 2 недели в Киеве пожарные выезжали на 131 пожар.
Об этом во время брифинга рассказал городской голова столицы Виталий Кличко. Он также призвал правоохранителей жестко наказывать поджигателей и даже отправлять их лично к нему.
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Весна в этом году очень сухая, в городе происходит много случаев поджога сухой травы, мусора, листьев. Делают все это люди, которые живут в городе. За минувшие сутки зафиксировали 40 пожаров. Прошу правоохранителям оперативно установить личности поджигателей, жестко их наказывать, можно отправлять ко мне на исправительные работы,
– заметил мэр.
Кличко также обратился к киевлянам и попросил их немедленно обращаться в полицию, если они видят, как кто-то поджигает сухую траву, мусор или разводит костер.
"Также напомню, что сегодня горит и в области, вокруг столицы. Где-то травяной настил, где-то-тлеют торфяники. Площади пожаров большие и все время возникают новые случаи", – добавил городской голова Киева.
Что известно о загрязнении воздуха в Киеве?
Жители Киева страдают от смога осенью и весной. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.
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