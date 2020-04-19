Пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне самые мощные еще с прошлого тысячелетия
В Чернобыльской зоне уже полмесяца продолжаются лесные пожары. К их ликвидации привлечены почти 1,5 тысячи спасателей и сотни единиц техники. Огромные пожары накрыли и север Житомирской области. Между тем ответственные органы заявляют, что эти пожары –самые мощные за последние четверть века.
Последний раз в Украине такие мощные пожары были еще 24 года назад, заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий в своем фейсбуке.
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На этот раз разгоранию ощутимо помогли шквальные ветры, которых не было уже около 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня,
– рассказал Заблоцкий.
О том, что таких мощных пожаров в Украине уже давно не было, заявил и исполняющий обязанности председателя Госэкоинспеции Егор Фирсов в комментарии ТСН. Впрочем, он выделил только пожар в Чернобыльской зоне и заявил, что он – один из самых мощных за последние 25 лет.
"Для восстановления леса понадобятся годы, а иногда даже десятки лет. Погибло много зверей. Это все надо будет восстанавливать и формировать конкретный план. Стоит сказать, что этот пожар – один из сильнейших за последние 25 лет", – заявил Егор Фирсов
Что известно о пожаре на Житомирщине и в Чернобыльской зоне
Север Украины по-настоящему страдает от лесных пожаров. В частности, уже более 2 недель продолжается пожар в Чернобыльской зоне. Максимально он распространялся до 100 гектаров.
Сейчас сам очаг уже ликвидирован, а спасатели продолжают бороться с местами тления пней и другой древесины.
Также разрушительным является пожар в Житомирской области. Сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. По состоянию на 19 апреля там остались 9 очагов горения.
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