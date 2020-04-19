22:26
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пожары на Житомирщине и в Чернобыльской зоне самые мощные еще с прошлого тысячелетия

      - Читати новину українською
      Фирсов и Прокопенко говорят, что нынешние пожары сильнейшие за четверть века / president.gov.ua

      В Чернобыльской зоне уже полмесяца продолжаются лесные пожары. К их ликвидации привлечены почти 1,5 тысячи спасателей и сотни единиц техники. Огромные пожары накрыли и север Житомирской области. Между тем ответственные органы заявляют, что эти пожары –самые мощные за последние четверть века.

      Последний раз в Украине такие мощные пожары были еще 24 года назад, заявил председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий в своем фейсбуке.

      Интересно Могут ли в Украине искусственно вызвать дождь, чтобы потушить лесные пожары

      На этот раз разгоранию ощутимо помогли шквальные ветры, которых не было уже около 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня,
      – рассказал Заблоцкий.

      О том, что таких мощных пожаров в Украине уже давно не было, заявил и исполняющий обязанности председателя Госэкоинспеции Егор Фирсов в комментарии ТСН. Впрочем, он выделил только пожар в Чернобыльской зоне и заявил, что он – один из самых мощных за последние 25 лет.

      "Для восстановления леса понадобятся годы, а иногда даже десятки лет. Погибло много зверей. Это все надо будет восстанавливать и формировать конкретный план. Стоит сказать, что этот пожар – один из сильнейших за последние 25 лет", – заявил Егор Фирсов

      Что известно о пожаре на Житомирщине и в Чернобыльской зоне

      Север Украины по-настоящему страдает от лесных пожаров. В частности, уже более 2 недель продолжается пожар в Чернобыльской зоне. Максимально он распространялся до 100 гектаров.

      Сейчас сам очаг уже ликвидирован, а спасатели продолжают бороться с местами тления пней и другой древесины.

      Также разрушительным является пожар в Житомирской области. Сгорели уже 39 домов, а более 50 человек эвакуировали. По состоянию на 19 апреля там остались 9 очагов горения.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Житомира Новости Украины Экология Пожар в Чернобыльской зоне Пожар
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Спецоперация "Пасха", украинские реалии лечения COVID-19 и Чернобыль в огне: блоги недели
      Блоги тижня
      сегодня , 19:30 Последствия пожара в Чернобыле и как полиция наказывает нарушителей карантина – видео недели
      Марія Лелека