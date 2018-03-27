Пожар в Кемерово: следствие назвало наиболее вероятную причину трагедии

Следственный комитет России считает версию о коротком замыкании наиболее вероятной причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека.

Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово, передает "ТАСС".

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Самовозгорание ли это электричества, которое замкнуло, или это версия, в которую мы меньше верим, – применение открытого огня,

– отметил он.

Однако Бастрыкин добавил, что для окончательного ответа на этот вопрос назначили экспертизы. Также, по его словам, следствие уже задержало пятерых человек по уголовному делу, возбужденному в связи с пожаром.

Кроме того глава СК РФ рассказал, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник после начала пожара не включил систему оповещения, которая была рабочей, в отличие от сигнализации. Его поведению следствие "не может дать разумного объяснения".

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", – подытожил Бастрыкин и добавил, что многие двери были заблокированы, в том числе для борьбы с безбилетниками.

Напомним, 25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По состоянию на 26 марта известно о 64 погибших, 80 пострадавших, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.