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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в Одессе на Троицкой от огня людей спасал коммунальщик

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      В Одессе коммунальщик спас несколько человек во время пожара в колледже / Думская

      В Одессе сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир спас несколько человек во время страшного пожара в колледже на Троицкой.

      Трандафир – работник Горзелентреста, о нем рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сообщает Думская.

      Последние новости: Пожар в колледже Одессы: количество жертв возросло до 12

      Коммунальщик прибыл в колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса одним из первых. Он – простой оператор автовышки.

      Одним из первых прибыл на место пожара, единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем,
      – рассказал он.


      Александр Трандафир заехал на вышке во двор горящего дома / Источник: dumskaya.net

      В ночь на 9 декабря и в этот день с утра спасатели достали из-под завалов еще два тела. Число жертв трагедии возросло до 12 человек. В больницах остаются еще 9 человек из 30 пострадавших.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приехал в Одессу 8 декабря. Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара, результаты расследования будут опубликованы до 20 декабря. Кроме того, он анонсировал увольнение руководителя департамента образования Одесской облгосадминистрации. Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура.

      Пожар в Одессе на Троицкой: основное

      • Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10 часов утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Погибли 10 человек, количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Под завалами могут быть несколько человек, так как их место пребывания до сих пор остается неизвестным.

      Читайте также: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы: какое состояние у пострадавших

      • Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы Жертвы Постраждалі Пожар в Одессе на Троицкой Пожар
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