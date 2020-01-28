Пожар в Одессе на Троицкой: преподавательница и спасатель стали Героями Украины посмертно

Преподавательница высшей математики и информационных дисциплин Анна Бортюк и спасатель Сергей Шатохин, которые погибли во время пожара в Одесском колледже, посмертно удостоены звания героя Украины.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского от 25 января опубликован на сайте главы государства.

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Согласно тексту указа, погибшие удостоены звания Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара.

Анна Бортюк до последнего выводила студентов из горящего здания. Женщина погибла, когда возвращалась туда в третий раз. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения.

до последнего выводила студентов из горящего здания. Женщина погибла, когда возвращалась туда в третий раз. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения. Сергей Шатохин – командир отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области – когда он помогал людям выбраться из колледжа, студентка выпрыгнула из окна и упала на него – погибли оба.

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Огонь в Одесском колледже вспыхнул 4 декабря – огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров. Спасатели получили информацию в 10:12, а уже через три минуты на месте работали первые подразделения ГСЧС.

На момент пожара в здании колледжа находились 210 человек: 172 студента и 38 сотрудников учебного заведения. Большинство удалось эвакуировать, однако не всех.

Во время страшного пожара погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования (пожар могли вызвать электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия отопления).

Правительственная комиссия считает, что трагедия произошла из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже, а люди не смогли эвакуироваться, потому что один из входов был закрыт.

Основной причиной комиссия называет халатное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.