Пожилая женщина зацеловала красными губами первый поезд из России, проехавший по Крымскому мосту
В оккупированном Севастополе пожилая женщина накрасила губы красной помадой и расцеловала первый поезд, который 25 декабря проехал по Крымскому мосту из России. Этот поезд в Севастополь прибыл из Санкт-Петербурга.
Встречали российский поезд в оккупированном Севастополе помпезно: организовали целый спектакль. Так называемые местные чиновники зачитывали пламенные речи, играл оркестр, звучали песни в исполнении хора моряков.
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В какой-то момент к поезду подошла пожилая женщина и нарочно привлекла к себе внимание. После этого она расцеловала вагон поезда накрашенными красной помадой губами. Таким образом целовательница написала на вагоне слова "Крым" и "Ура".
Затем пенсионерка произнесла речь, в которой повторила стандартные тезисы российских пропагандистов, и назвала жителей оккупированного Севастополя "настоящими русскими".
Заметим, что прокуратура АР Крым уже зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного пересечения поездом границы Украины через Крымский мост. Кроме того, строительство моста нанесло ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу, поэтому за это экологическое преступление также открыто производство.
Что известно о Крымском мосте
- Это незаконно построенный Россией транспортный переход через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым с российским полуостровом Тамань.
- Мост состоит из двух расположенных рядом друг с другом мостов – железнодорожного и автомобильного.
- Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией. Его длина – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей.
- Движение автомобилей по мосту открыли 16 мая 2018 года, а поездов – 23 декабря 2019 года.
- У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Кроме того, мост постепенно смещается из-за проседания ряда объектов.