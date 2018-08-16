Пожизненные последствия: назван неожиданный недостаток кофе

Частое употребление ароматного напитка из кофейных зерен негативно влияет на работу мозга, провоцируя пожизненную бессонницу.

Такую закономерность выяснили эксперты из Университета Сеула в Южной Корее, передает Zdorovia.

Они провели эксперимент с участием людей пожилого возраста, которые не жаловались на проблемы со здоровьем.

Читайте также: Что произойдет, если есть по два яйца в день

У добровольцев спрашивали – сколько чашек кофе они пили ежедневно и по сколько часов, как правило, они спят. Выяснилось, что частое употребление кофе может привести к "пожизненной" бессоннице, поэтому и у людей пожилого возраста часто могут возникать проблемы со сном.

МРТ-сканирование мозга участников эксперимента показало, в каком состоянии их шишковидная железа, которая отвечает за выработку мелатонина во время сна.

Те, кто почти каждый день начинал утро с кофе, имели на 20% меньше размеры железы, чем те, кто реже принимает ароматный напиток. Вывод – регулярное употребление кофе разрушает железу, вызывая проблемы со сном.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.