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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Пожизненные последствия: назван неожиданный недостаток кофе

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Кофе провоцирует пожизненную бессонницу
Кофе провоцирует пожизненную бессонницу / unsplash.com

Частое употребление ароматного напитка из кофейных зерен негативно влияет на работу мозга, провоцируя пожизненную бессонницу.

Такую закономерность выяснили эксперты из Университета Сеула в Южной Корее, передает Zdorovia.

Они провели эксперимент с участием людей пожилого возраста, которые не жаловались на проблемы со здоровьем.

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У добровольцев спрашивали – сколько чашек кофе они пили ежедневно и по сколько часов, как правило, они спят. Выяснилось, что частое употребление кофе может привести к "пожизненной" бессоннице, поэтому и у людей пожилого возраста часто могут возникать проблемы со сном.

via GIPHY

МРТ-сканирование мозга участников эксперимента показало, в каком состоянии их шишковидная железа, которая отвечает за выработку мелатонина во время сна.

Те, кто почти каждый день начинал утро с кофе, имели на 20% меньше размеры железы, чем те, кто реже принимает ароматный напиток. Вывод – регулярное употребление кофе разрушает железу, вызывая проблемы со сном.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Медицина
Источник: 24 Канал
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