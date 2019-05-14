Позиция ЕС в отношении российских паспортов на Донбассе: поддерживают ли они политику Путина

Российские паспорта, которые так активно раздают жителям оккупированных территорий Украины, незаконны, но Россию за такую "доброту" наказывать не стоит. Это позиция некоторых министров иностранных дел стран ЕС. Ее они озвучили на заседании в Брюсселе, однако такое решение возмутило Киев.

СМИ, которые подчинены российским террористам, призывают жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской области получать российские паспорта. А в самой России жители неоднозначно реагируют на потенциальных новых сограждан.

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На первый взгляд этот вопрос проблемный только для Украины, однако может стать таким и для государств-членов объединенной Европы.

А для Латвии или Эстонии это не проблема? Немецкому министру сказал, там проживает два миллиона русскоязычных. Давайте посмотрим сколько у них паспортов. И там начинают они задумываться. Я думаю мы постепенно будем двигаться, чтобы сделать системный ответ,

– пояснил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Эти риски хорошо понимают в Прибалтике. Глава эстонского МИД один из немногих, кто настаивает на санкциях за незаконную паспортизацию.

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, следует рассмотреть вопрос о расширении санкций. ЕС будет стоять вместе за территориальную целостность и суверенитет Украины", – написал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Russia’s provocative actions in #Ukraine speak for themselves. EU shouldn't recognise passports issued to Ukrainians in occupied territories, should consider expanding sanctions. #EU will stand together for territorial integrity & sovereignty of . #FAC @PavloKlimkin pic.twitter.com/g8ocY0MmsD — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) 13 травня 2019 р.

Хотя большинство стран объединенной Европы все-таки опасаются вводить санкции. Еще когда вышел указ Путина о паспортизации жителей оккупированных территорий, Румыния и Чехия придерживались позиции мирных переговоров. И уже после аргументов украинской стороны задумались над вероятной проблемой и пообещали реагировать. Однако пока без конкретики.

Уверена, что мы продолжим рассмотрение этого вопроса в течение ближайших недель, – рассказала представитель ЕС по вопросам безопасности Федерика Могерини.



Федерика Могерини

А вот стратегический партнер Минских переговоров, Германия, была против российских паспортов для украинцев, но на новые санкции не решилась.

Тогда как Павел Климкин уже заявил: если в ЕС согласятся на условия кремля, то Минских соглашений не будет.

Я им честно сказал, если вы пойдете туда, куда хотели идти несколько стран. Я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, – у нас Минска нет, а, во-вторых, – это убили его не только из Москвы, но и вы его последовательно убиваете. И там начинается понимание этого,

– заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

А вот США осудили широкое российское гражданство и готовы давить на Кремль. Один из рычагов – это санкции в отношении российского газопровода "Северный поток 2".

"Российская паспортизация равна имперализации Это я о новых попытках Кремля распространить российское гражданство на Донбассе и за его пределами", – написала научный сотрудник Атлантического совета США Агния Григас.

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Пока же Украина будет искать способы противостоять двуглавому гражданству на востоке государства. Мировое сообщество уже заявило, что документ не будут признавать.

Что Путин задумал на оккупированном Донбассе с российскими паспортами?

24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.



Украинское государство не признает такие российские паспорта своих граждан. Кроме того, украинцев предостерегли: государство будет знать, кто получил фейковый паспорт России. И это еще не все, ведь правительство России рассмотрит законопроект об упрощении получения разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории РФ.



По данным Минобороны Украины российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут действительны лишь на территории Ростовской области РФ.