Позиция относительно Крыма и Донбасса не изменилась: Волкер объяснил встречи Путина и Трампа

Россия и Соединённые Штаты Америки сейчас переживают худшие отношения за все время с периода "холодной войны". Следовательно, американский президент хочет встречаться со своим российским коллегой, чтобы можно было не только наладить отношения, но и решить ситуации, по которым эти две страны имеют несогласие.

Такое заявление сделал представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНИАН.

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"Что касается вероятной встрече президентов Трампа и Путина осенью в Вашингтоне, то, считаю, что это часть длительных усилий американского построить какие-то отношения с российским лидером. Как сказал президент Трамп, у нас сейчас – худшие отношения с Россией за все время с периода "холодной войны". У нас есть несогласие относительно Украины, относительно Сирии, Ирана, потносительно ядерного оружия... И это очень плохая ситуация", – подчеркнул дипломат.



По его словам, Соединенные Штаты не собираются ничем уступать, а наоборот – пытаются наладить отношения, чтобы можно было решать эти проблемы.



Кроме того, Спецпредставитель Госдепа считает переговоры Трампа и Путина в Хельсинки "первой реальной двусторонней встречей руководителей двух государств после коротких встреч в 2017 году".



"И если говорить о других президентах – президенте (Барак) Обаме, президенте (Джордже) Буше-младшем, они значительно больше общались с Путиным во время своего президентства. Сейчас наблюдается нетипичный период недостатка коммуникаций. И я думаю, что есть просто попытка создать канал диалога", – отметил Волкер.



В то же время он утверждает, что пока Украина ничего не потеряла от встречи Путина и Трампа.

Было много спекуляций и тревог по этому поводу, но если посмотреть на те вопросы, которые там обсуждались, не было попытки ограничить свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, не приемлем использование иностранных войск, которые разделяют территорию Украины (на Донбассе). То есть, здесь ничего не изменилось,

– заверил эксперт.

Кроме того, представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что между Россией и США существуют существенные различия в вопросах Крыма и Восточной Украины, о чем и было заявлено на пресс-конференции.



"Вы слышали, что нет никаких движений относительно возможного признания Крыма российским, и этого не произойдет, и нет никаких движений относительно восточной Украины. Это принципиальный вопрос переговоров", – констатировал Волкер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым было незаконно аннексирован Москвой.